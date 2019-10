Una star di Shameless diventa il Robin di The Batman in una fan art

Il totonomi per il cast del The Batman di Matt Reeves è ancora in pieno svolgimento nonostante alcuni ruoli abbiano di recente trovato i loro interpreti: i fan guardano sempre in avanti e già provano ad indovinare a chi toccherà vestire i panni della celebre spalla di Bruce Wayne.

Chi sarà, dunque, il Robin di The Batman? Certezze ancora non ve ne sono, ma uno dei nomi che fan e critica sembrano vedere più di buon occhio è quello di Ethan Cutkosky, attore noto per essere l'interprete di Carl Gallagher in Shameless.

Detto, fatto: come spesso accade in casi del genere, sui social è subito apparsa una fan art che immagina il giovane attore nei panni di Robin. Stando ai commenti che è possibile leggere su Instagram l'immagine non ha fatto altro che rafforzare le convinzioni dei fan, che acclamano adesso ancor più a gran voce il nome di Cutkosky per il film con Robert Pattinson.

Dicevamo dei ruoli già coperti: l'ultima ad unirsi al cast è stata Zoe Kravitz, che erediterà il costume di Selina Kyle/Catwoman da attrici come Michelle Pfeiffer, Halle Berry e Anne Hathaway. All'attrice sono già arrivate le congratulazioni dello stesso Pattinson. Negli ultimi giorni, invece, il compositore Michael Giacchino ha confermato di aver ultimato il tema principale del film.