La star di Scream 2 Joshua Jackson vorrebbe tornare per il settimo capitolo della saga

Nel gennaio 2022 Joshua Jackson si è aggiunto al cast della serie Attrazione Fatale, ma la carriera dell'attore non termina qui; in particolare, vorrebbe tornare nel prossimo capitolo di Scream, il settimo, a ventisei anni dalla sua partecipazione - ci riferiamo a Scream 2, in sala dal 12 dicembre 1997.

"Nessuno mi ha chiamato per il sesto" ha dichiarato in un'intervista a CinePOP, "ma mi piacerebbe tornare per il settimo, perché penso che il franchise riesca a bilanciare rimandi autoreferenziali e novità in modo davvero impressionante. Quindi... sì, sarei davvero felice di tornare alle origini e recitare in Scream 7".

Nonostante il suo ruolo minimo, infatti, il personaggio interpretato da Jackson è ancora in vita, perciò la speranza è l'ultima a morire. Tuttavia, riconosciamo come la celebre saga horror in questione non sia certo avvezza a "riesumare" figure dalle pellicole precedenti. Anche Alison Brie spera di tornare nella saga, ma stavolta le probabilità sono ancora minori, considerando che il suo personaggio è finito ucciso nel quarto capitolo Se volete fare un tuffo nel passato, non potete non immergervi nella recensione di Scream 2.

Classe '78, Joshua Jackson viene ricordato per svariati progetti cinematografici (The Skulls - I teschi, Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco, Ombre dal passato) e televisivi (Oltre i limiti, Fringe, Dr. Death); inoltre, ha intrapreso una carriera da regista con l'episodio 6x19 di Dawson's Creed e di produttore con One Week. In Italia, viene doppiato da professionisti come Nanni Baldini, Fabrizio Manfredi e Riccardo Rossi.

Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione di Scream 6, un sequel che cerca di percorrere una strada innovativa con risultati alterni.