Quali sono le star più pagate del mondo? Tra Kanye West e The Rock spunta Peter Jackson!

Come ogni anno, Forbes ha pubblicato la lista delle celebrità più pagate del mondo, e tra i soliti noti come The Rock e Kanye West a sorpresa è spuntato anche Peter Jackson, regista della saga de Il signore degli anelli.

L'anno scorso infatti a quanto pare Peter Jackson ha guadagnato 580 milioni di dollari, principalmente grazie alla vendita della Weta Digital a Unity Software per la bellezza di 1,6 miliardi di dollari: Forbes stima che il regista di The Beatles: Get Back e Lo Hobbit abbia incassato personalmente circa $600 milioni in contanti e $375 milioni in azioni, cifre che lo rendono la terza persona nella storia a diventare un miliardario grazie al cinema, dopo Steven Spielberg e George Lucas.

Proseguendo, tra i primi 10 troviamo i musicisti Bob Dylan, Paul Simon e Bruce Springsteen, che l'anno scorso hanno venduto i rispettivi cataloghi musicali, con l'ultimo dei tre segnalato addirittura alla posizione numero 2 grazie all'accordo con la Sony Music per una cifra stimata di $500 milioni di dollari. Inoltre, nella top di Forbes troviamo anche i creatori di South Park, Trey Parker e Matt Stone, con un guadagno di $210 milioni di dollari dopo aver firmato un contratto di sei anni da $900 milioni con Paramount+ per realizzare diversi film della saga animata, e anche i musicisti Kanye West, Jay-Z e l'attore Dwayne "The Rock" Johnson, grazie alle vendite di film e musica ma soprattutto ai lucrativi accordi commerciali per diversi brand (dalle scarpe da ginnastica, allo champagne fino alla tequila).

Per altre notizie sul mondo dello spettacolo, guardate Jim Carrey di nuovo nel ruolo de Il rompiscatole grazie ad uno spot per il Super Bowl.