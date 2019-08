La star di Mulan criticata in Cina causa dichiarazioni politiche, i fan boicottano il film

Liu Yifei, protagonista di Mulan, il prossimo remake live-action della Disney, è sotto il fuoco incrociato dell'opinione pubblica in queste ore a causa di alcuni scomodi commenti politici postati sulla piattaforma Weibo.

Secondo quanto riportato da Deadline, la star del film avrebbe sostenuto le forze di polizia di Hong Kong, a loro volta accusate di un uso spropositato della forza contro dei manifestanti e alcuni giornalisti.

Forse saprete che da circa quattro mesi nella regione amministrativa della Repubblica Cinese sono in atto delle forti proteste contro una nuova legge che consentirebbe al governo di estradare i sospetti criminali in territori in cui il Paese non ha accordi formali di estradizione, come Taiwan, Macao e la Cina continentale. All'inizio di questa settimana, 5.000 attivisti hanno occupato l'aeroporto di Hong Kong, causando il blocco di tutti i voli in partenza per due giorni.

Diverse persone hanno scelto Twitter per prendersela con Yifei e la sua decisione di schierarsi a favore del governo, sfoggiando l'hashtag #BoycottMulan, incoraggiando altri a non guardare Mulan quando il film sarà rilasciato il 27 marzo 2020. L'hashtag in poche ore è diventato di tendenza sul social network.

Un utente di Twitter ha scritto: "Disney, perché la tua compagnia supporta un'attrice cinese che sostiene apertamente un regime repressivo? Yifei è seduta comodamente nei felici Stati Uniti e gode dei diritti che le persone qui non hanno mentre da lontano sostiene la brutalità della polizia.”

Un altro ha dichiarato: "Sono stato felice quando DisneyStudios ha annunciato un nuovo film di Mulan, era la mia eroina d'infanzia. È una gran delusione vedere l'attrice che la interpreta non entrare in empatia con i manifestanti a Hong Kong. Stanno combattendo per la loro terra natale come fece Mulan. #BoycottMulan”

