Marvel, Josh Brolin rivela cosa lo ha convinto a interpretare Thanos

In una recente intervista a Variety, Josh Brolin (interprete di Thanos nel Marvel Cinematic Universe, con particolare riferimento ad Avengers: Infinity War ed Endgame) ha riflettuto sulla sua esperienza di interpretare un personaggio così celebre non soltanto nello scenario cinematografico, ma anche nella cultura pop.

"Innanzitutto, non avevamo idea che il ruolo sarebbe stato così grande e duraturo – l'intento originale era di mostrarlo in una specie di cameo" ha dichiarato Brolin. "Stavo girando Everest a Londra, all'epoca, e mi hanno dato l'enorme volume di Thanos, oltre a comunicarmi quale fosse il suo ruolo nel Marvel Cinematic Universe, la dinamica del suo rapporto con Lady Death e cose di questo tipo. Ho pensato che fosse davvero interessante, ma in passato ho rifiutato molti film di questo tipo – non della Marvel, però, bensì di altri. E non avevo molta voglia di entrare in un progetto del genere. Quindi mi sono ritrovato con tutto questo materiale, e, leggendo il volume, ho iniziato a cambiare idea. Leggevo informazioni su informazioni e pensavo: 'Wow, tutto ciò è fantastico e parecchio approfondito'". Al riguardo, perché Thanos è il protagonista di Avengers: Infinity War?

L'attore ha poi continuato: "Così mi sono riunito con i Russo e abbiamo iniziato a fare questi test, durante i quali mi sono rilassato sempre di più. Ho avuto l'occasione di testimoniare il loro modo di realizzare un film. Erano tipo: 'Ehy, smettila di esibirti. Puoi essere naturale, come nella vita di tutti i giorni'. Dopodiché abbiamo preso a paragonarlo con Brando di Apocalypse Now, e tutto è filato liscio come l'olio. Mi ha ricordato quando ero a New York, impegnato nel teatro, quindi tornare in uno scenario simile mi ha davvero entusiasmato. Mi sono divertito un mondo, soprattutto considerando la mia presenza non in uno, ma in ben due film".

In molti potrebbero credere che il celebre antagonista MCU sia dettato da motivazioni crudeli, ma non tutti la pensano allo stesso modo: per esempio, James Cameron ammette di immedesimarsi in Thanos di Avengers: Infinity War.