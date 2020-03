La star Marvel Karen Gillan si dà al karaoke durante la quarantena

Ingannare il tempo durante la quarantena non è facile per nessuno, che si tratti di star del cinema o di "comuni mortali": certo, in casa le occupazioni non mancano, ma tocca impegnarsi per non pensare alla voglia di prendere una boccata d'aria. Problema che ovviamente arriva anche in casa Marvel, come ci mostra Karen Gillan.

La Nebula del Marvel Cinematic Universe è rinchiusa in casa come tutti noi, ma com'è noto Karen non è una che si perde facilmente d'animo: come spesso fa nel corso delle sue giornate, dunque, l'attrice ci ha mostrato qualche simpatico spaccato della sua vita tramite il suo account Instagram.

Nei post in questione, in particolare, vediamo Gillan impegnata a cimentarsi in un solitario karaoke casalingo, tra incidenti con il video della canzone scelta, quadrifogli, rotoli di carta igienica e qualche innegabile prova di un discreto talento canoro. Un modo come un altro per intrattenersi e regalare anche qualche secondo di svago ai propri fan, con i quali Karen Gillan intrattiene sempre un rapporto molto diretto tramite i propri social.

A proposito di coronavirus, intanto, uno storico protagonista del Marvel Cinematic Universe ha attaccato Trump per la discutibile gestione dell'emergenza; tornando a parlare di cinema, invece, Emilia Clarke si è candidata a entrare nel Marvel Cinematic Universe in futuro.