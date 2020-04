Star-Lord o Star Wars? Kurt Russell andò in confusione sul set di Guardiani della Galassia

Kurt Russell dovette metterci un po' a familiarizzare con tutti quei nomi in Guardiani della Galassia Vol.2: pare, infatti che per tutta la durata delle riprese l'attore sia andato leggermente in confusione chiamando uno dei protagonisti con il nome di un celebre franchise appartenente, guarda un po', proprio a Disney.

Il disagio cresce se pensiamo che il personaggio in questione con Russell ha condiviso un bel po' di scene: parliamo infatti dello Star-Lord di Chris Pratt, che nel film scopre di essere il figlio di Ego (Russell) ma che, a quanto pare, la star di 1997: Fuga da New York continuava imperterrito a chiamare Star Wars.

L'aneddoto è stato raccontato dal regista James Gunn nel corso del #QuarantineWatchParty di Guardiani della Galassia Vol.2 organizzato in presenza di Pratt stesso e altri membri del cast: "Kurt Russell continuava a chiamare Star-Lord Star Wars in questa scena. Non riusciva a farselo entrare in testa!" ha raccontato Gunn, raggiunto poi da Pom Klementieff che ha aggiunto: "Ricordo, era davvero difficile non ridere!"

E insomma, l'importante è che alla fine della festa il buon Kurt sia riuscito a imparare il nome del suo figlio cinematografico! A proposito del film, intanto, recentemente Gunn ha confermato un rumor su Guardiani della Galassia Vol.2; il regista ha inoltre svelato che avrebbe voluto un Rocket molto più scurrile in una scena di Guardiani della Galassia.