La star di Jumanji: The Next Level Dwayne Johnson: 'La strada per avere successo è dura'

Chi di noi non ha mai sognato di diventare una star del cinema? Il successo, la fama, i soldi... Hollywood non manca certo di attrattive, ma ciò che viene spesso ignorato sono l'impegno e il sacrificio necessari ad accedere a quel mondo dorato. A ribadire il concetto è stato qualche ora fa la star di Jumanji: The Next Level Dwayne Johnson.

Chi più di lui, d'altronde, può sapere cosa significhi lavorare duro per dare la scalata al successo? The Rock fa infatti parte di quella folta schiera di wrestler che hanno tentato la via del cinema, ma è soprattutto l'emblema più luminoso di quei pochissimi che ce l'hanno fatta, sfruttando al meglio le proprie doti fisiche (si vedano La Mummia - Il Ritorno, Il Re Scorpione o Fast and Furious) ma anche tirando fuori un'innegabile simpatia (in Oceania, ad esempio, ma anche nello stesso Jumanji).

"Allora, quanto costa diventare… Diciamo soltanto un attore di successo (voi ragazzi potete anche dire 'la più grande star del cinema al mondo'), ecco, ci vogliono lavoro duro e perseveranza. E ancora ci vogliono un certo contesto e della prospettiva, specialmente quando entri nel mondo di Hollywood, nel business di Hollywood. Perché è davvero esigente ed è incredibilmente difficile" ha spiegato l'attore.

The Rock ha recentemente elogiato il lavoro svolto da Rory McCann in Jumanji: The Next Level. Nel film con Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan c'è, inoltre, una grossa connessione con il primo Jumanji.