La star di Joker Joaquin Phoenix indosserà lo stesso abito per tutta la stagione dei premi

Joaquin Phoenix è stato senza ombra di dubbio uno dei grandi protagonisti di questa cerimonia di premiazione dei Golden Globe: l'attore, premiato come Miglior attore in un film drammatico per la sua performance in Joker, si è infatti lasciato andare ad un accorato discorso sull'ambiente e sulla necessità di agire concretamente.

Phoenix si è scagliato soprattutto contro l'ipocrisia di molti suoi colleghi, sempre pronti a mangiare vegano per seguire la moda ma anche a farsi portare in giro per il mondo da jet privati tutt'altro che ecologici: l'attore ha dunque asserito di volersi impegnare in prima persona a fare qualcosa di concreto per la drammatica situazione ambientale in cui versa il nostro pianeta.

Concretezza che si può apprezzare già da un primo, piccolo gesto: Phoenix ha infatti dichiarato che indosserà l'abito sfoggiato durante la cerimonia dei Golden Globe per tutte le cerimonie di premiazione a cui dovrà prendere parte in questa stagione, allo scopo di ridurre al minimo gli sprechi. Una decisione resa pubblica dalla stessa stilista Stella McCartney, che ha confezionato lo smoking indossato da Phoenix: "Quest'uomo è un vincitore... E indossa abiti Stella perché ha deciso di fare una scelta per il futuro del pianeta. Ha anche scelto di indossare lo stesso smoking per tutta la stagione dei premi allo scopo di ridurre gli sprechi. Sono fiera di aver unito le forze con te" ha scritto McCartney su Twitter.

Lo stesso Joaquin Phoenix ha recentemente ammesso di essere stufo di parlare di Joker; secondo l'attore, inoltre, la scena più importante di Joker è stata tagliata dal film.