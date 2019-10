A Star Is Born: un video confronto fra il film di Bradley Cooper e la versione del 1954

In occasione del 65esimo anniversario della versione del 1954 di A Star is Born (1954), IMDb ha realizzato un video-confronto del classico con Judy Garland fianco a fianco al nuovo remake del 2018 con Lady Gaga.

La pellicola del 2018, che è stata scritta, diretta, interpretata e prodotta da Bradley Cooper all'esordio alla regia, ha ricevuto otto nomination agli Oscar 2019, incluse quelle prestigiose per il miglior film, il migliore attore (Cooper) e la migliore attrice (Lady Gaga), portando a casa la statuetta per la miglior canzone originale (Shallow).

A Star Is Born è un remake del musical È nata una stella, diretto nel 1937 da William A. Wellman e a sua volta ispirato al film A Che Prezzo Hollywood?, diretto da George Cukor nel 1932: nel 1954 arrivò il remake in stile musical con la Garland, del quale potete vedere qualche estratto nel video che vi abbiamo proposto, mentre nel 1976 arrivò un altro remake in stile rock con Barbra Streisand e Kris Kristofferson. Per maggiori approfondimenti vi rimandiamo ad uno speciale sulla storia di A Star Is Born.



