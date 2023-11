A Star is Born, Lady Gaga convinse Bradley Cooper a cantare live per il film!

A Star is Born ha creato una delle coppie cinematografiche che più ha fatto discutere negli ultimi anni. Bradley Cooper e Lady Gaga hanno mostrato fin da subito un feeling invidiabile che, a quanto pare, ha avuto una grandissima importanza nel convincere l'attore a cantare nel film.

Nonostante A Star is Born non abbia ottenuto il lasciapassare di Barbra Streisand, il film è comunque stato un successo soprattutto grazie alle sensazioni che i due protagonisti furono capaci di trasmettere attraverso le proprie voci. La pellicola ha il grande merito di aver svelato al mondo le grandi doti vocali di Bradley Cooper che, con la sua voce roca e profonda, ha saputo perfettamente accompagnare Lady Gaga e la forza del suo canto.

Per riuscire ad arrivare agli ottimi risultati raggiunti nel film, Cooper si sottopose a lunghissime lezioni con dei vocal coach ma, inizialmente, pare non avesse nessuna intenzione a cantare live all'interno del film. Per convincerlo ci volle l'intervento di Lady Gaga che raccontò, quanto, da spettatrice, odiasse vedere un cattivo sync all'interno dei musical e come, secondo lei, il cantare dal vivo avrebbe reso tutto più autentico e vero. L'attore fu convinto dalla sue parole e riuscì ad esibirsi live all'interno del film.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di A Star is Born. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!