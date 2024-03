Per una star di Harry Potter 'i fan adulti dovrebbero superarlo, è per bambini'

Il mondo fantastico creato da J. K. Rowling (che a proposito rifiutò il ruolo di Lily in Harry Potter) continua ad incantare il pubblico a qualsiasi età: il franchise di Harry Potter sembra non essere invecchiato affatto e continua a tenere incollati allo schermo milioni di bambini e non. Qualcuno, però, sembrerebbe preoccupato per questo fenomeno.

L’indimenticabile professoressa Sprite di Harry Potter (Miriam Margolyes) ha condiviso le sue preoccupazioni riguardo all’atteggiamento morboso dei fan più adulti nei confronti dell’amatissima saga del maghetto: “Mi preoccupo per i fan di Harry Potter, perché ormai dovrebbero averlo superato. La saga è uscita nelle sale 25 anni fa ed è indirizzata ai bambini, ma a quanto pare vi rimangono intrappolati” sono state le sue parole.

La nostra professoressa di Erbologia ha proseguito dichiarando: “Durante le mie apparizioni i ragazzi mi fermano dicendo ‘Sto organizzando il matrimonio a tema Harry Potter” e io penso ‘Accidenti, come sarà la loro prima notte di divertimento?’ Non riesco nemmeno a pensarci. Harry Potter è meraviglioso, gli sarò eternamente grata, ma è finita. Questo è quello che penso”.

Una dichiarazione forte che potrebbe suscitare rabbia e indignazione per i fan dell’amatissima saga fantasy. Se anche voi non volete rinunciare ad un po’ di magia i nuovi set Lego di Harry Potter potrebbero fare al caso vostro.