Una star di Ghostbusters rischió di farsi davvero male sul set: ecco come si salvò

Gli incidenti sul set sono all'ordine del giorno ma, in alcuni fortuiti casi, il sesto senso dell'attore può fare la differenza: come nel caso di William Atherton, l'interprete dell'odiatissimo agente Walter Peck in Ghostbusters di Ivan Reitman.

Pare infatti che il ricordo di una lezione di scienze salvò l'attore dalla possibilità di subire un grave infortunio che avrebbe potuto rovinargli la carriera. Nella famosissima scena della cascata di marshmallow fuso, venne adoperata della panna montata e non appena l'attore vide l'enorme quantità di panna che gli sarebbe dovuta cadere addosso ha iniziato a preoccuparsi.

Quando Atherton ha chiesto il peso specifico agli AD, gli è stato risposto che si trattava di cento libbre di panna montana (più o meno 45 kg) e di non preoccuparsi. Ma l'attore non era ancora convinto: "L'unico test che ho superato alle medie riguardava che se avevi cento libbre di piume e cento libbre di sabbia, pesano lo stesso", ha detto Atherton in un commento al DVD di Ghostbusters.

Così per rassicurarlo è stato adoperato uno stuntman per testare l'effettivo peso di quella quantità enorme di panna montata. Ma non appena il recipiente è stato svuotato, il povero stuntman è caduto a terra: "Meglio ridurre a 75 libbre", ha suggerito Atherton. L'intuizione della star di Ghostbusters ha salvato l'attore da un serio infortunio regalandoci comunque una scena memorabile!

Sapevate che la prima versione di Ghostbusters era diversa? Intanto, le riprese di Ghostbuster: Firehouse sono iniziate!