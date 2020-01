Star Fox: Gary Whitta vorrebbe lavorare allo script di un film basato sul videogioco

Lo sceneggiatore di Rogue One, Gary Whitta, ha confessato di essere interessato a realizzare la sceneggiatura di un film animato basato su Star Fox. Whitta ha ritrattato un'immagine fan art di Raf Grassetti, art director di God of War, esprimendo il desiderio di trasformarla in un film d'animazione. Solo una suggestione o un'idea concreta?

Oltre a Rogue One, Gary Whitta ha lavorato a film come Codice Genesi e After Earth di M. Night Shyamalan, oltre a prodotti videoludici come Prey, Gears of War e l'adattamento di The Walking Dead. Grazie alla sua competenza trasversale fra cinema e videogame, Gary Whitta potrebbe essere la persona adatta per lavorare ad un copione cinematografico per Star Fox.



Ovviamente dopo il tweet di Gary Whitta i fan di Nintendo sono esplosi di felicità, anche se per il momento non c'è ancora nulla di definito.

Sviluppato da Argonaut Software e Nintendo EAD, Star Fox si basa intorno al personaggio Fox McCloud, una volpe antropomorfa, e il suo team di mercenari. Fox e il resto della banda si trovano nel bel mezzo di un conflitto causato da un folle scienziato, Andross, che invia le sue truppe sul pianeta Corneria e nel Sistema di Lylat.

La battaglia tra Fox e Andross si svolge però su Venom, per decidere chi riuscirà a spuntarla definitivamente sconfiggendo una volta per tutte il nemico.

Lo scorso anno Gary Whitta ha confessato una versione alternativa di Rogue One, uno dei titoli più apprezzati da critica e pubblico dei recenti film di Star Wars.

Inoltre lo scorso anno si è parlato di un possibile remake di The Last Starfighter, a cui starebbe lavorando proprio Gary Whitta.