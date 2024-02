Una star di Footloose non ha mai visto il remake: 'È imbarazzante ammetterlo'

Footloose è uno dei film cult degli anni '80 e ha segnato indelebilmente la carriera dei giovani attori protagonisti, primo tra tutti Kevin Bacon. A fine 2023, proprio Kevin Bacon aveva omaggiato Footloose riproponendo l'iconica coreografia del film per festeggiare la fine degli ultimi scioperi ad Hollywood.

Protagonista femminile della pellicola è Lori Singer, che in una recente intervista a Comicbook ha avuto modo di parlare del film del 1984 e del suo remake diretto da Craig Brewer, uscito in sala nel 2011. L'attrice ha candidamente ammesso di non averlo mai visto, e non per i motivi che ci si aspetterebbe: niente nostalgia per il passato, né paura che il nuovo lungometraggio non fosse all'altezza del celebre predecessore.

"Sono imbarazzata mentre lo dico, ma non l'ho visto. E non è stato per una ragione specifica. Ci sono così tanti film e opere che non ho visto. Ho visto una clip, sembrava davvero buona. Si sono concentrati sulla danza. Quando stavamo girando il primo film, il regista Herb Ross si è soffermato particolarmente sulla scelta degli attori. Abbiamo provato ogni scena. Abbiamo raggiunto le location per provare le scene con settimane di anticipo. Era una questione davvero davvero seria", ha detto l'attrice, che nel film interpretava Ariel Moore.

La Singer ha proseguito, elogiando i suoi co-protagonisti: "Ogni scena è stata presa molto sul serio e interpretata da grandi attori. John Litgow? Fantastico. Dianne Wiest? Fenomenale. Kevin Bacon? Sbalorditivo. Sembro proprio un critico cinematografico! E Chris Penn? Tutti, anche Jim Youngs. C'era un cast potente, intenso, serio. Ci aspettavamo molto gli uni dagli altri, e credo che questo emergesse nelle scene che abbiamo girato".

Ma quindi il remake di Footloose è o no all'altezza dell'originale? Una cosa è certa:le parole dell'attrice ci inducono a concedere un rewatch ad entrambi! Intanto vi lasciamo al nostro approfondimento su Flashdance, Dirty Dancing e Footloose.