Le star di Fast & Furious 9 ammettono: 'Metterete in discussione la fisica delle scene'

Un po' lo si intuiva già dal trailer e dai trascorsi dei passati episodi, tra casseforti trainate per tutta Rio De Janeiro, piste di decollo infinite e macchine zombie, ma a quanto pare Fast & Furious 9 farà mettere ancora più in discussione la fisica delle sequenze d'azione al grande pubblico. E lo dice il cast.

Parlando ai microfoni di MTV International, infatti, Michelle Rodriguez ha dichiarato ridendosela: "Diciamo solo che in questo film saranno in molti a farsi molte domande in termini di fisica della scena. Già li vedo, i volti del pubblico strabuzzare gli occhi e domandarsi 'aspetta, così?!". Ve lo assicuro: c'è davvero tanto materiale davanti a cui restare allucinati".



Anche Vin Diesel ha detto la sua: "Per alcune acrobazie hanno sostanzialmente attaccato l'auto alla fine di un apparecchio per poi farla roteare fino a farti letteralmente vomitare. È però uno degli strumenti necessari per eseguire alcune delle più folli acrobazie". Poi è intervenuta nuovamente la Rodriguez: "Di questi tempi, molte di queste sequenze sono girate con effetti speciali e stunt double per questioni d'assicurazione, per questo le sequenze di combattimento restano le mie preferite".



Fast & Furious 9 diretto da Justin Lin è atteso nelle sale il prossimo 21 maggio 2020. Vi lasciamo all'analisi del trailer di Fast & Furious 9 e allo speciale dedicato alla storia di Han.