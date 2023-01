La star di Euphoria Sydney Sweeney e Glen Powell insieme in una rom-com per la Sony

Dopo il successo di Euphoria e di The White Lotus, una delle serie vincitrici dei Golden Globes 2023, Sydney Sweeney sarà la protagonista di una nuova romcom di Will Gluck. Accanto all'attrice ci sarà anche Glen Powell, che avrete visto ultimamente in Top Gun: Maverick.

La nuova romcom che li vedrà insieme è ancora abbastanza anonima. Non si conosce il titolo, né la trama, che sono per ora tenute appositamente all'oscuro dei fan. Quello che si sa è però la presenza di due attori fenomenali, la cui collaborazione potrebbe davvero far scintille.

Parliamo di Sydney Sweeney, ormai conosciuta in tutto il mondo per i suoi ruoli continuamente iconici. La sua Cassie in Euphoria Stagione 2 ha davvero ottenuto l'attenzione di tutti: l'attrice ha infatti regalato ai fan un'interpretazione fenomenale di un personaggio così volubile e complesso.

Recentemente la Sweeney aveva già affermato di voler fare una romcom con Jennifer Coolidge, sua co-star in The White Lotus, la cui seconda stagione è stata girata in Italia. Nel cast della serie HBO hanno figurato anche ben tre attrici italiane.

Glen Powell è appena stato uno dei protagonisti di Top Gun: Maverick. L'attore ha anche recentemente condiviso un importante consiglio datogli da Tom Cruise: "darci dentro completamente nell'essere str***o".