La star di Eternals accusa Hollywood: 'Più alieni che attrici asiatiche'

Una delle star indiscusse di Eternals è Gemma Chan. L'attrice, che nella pellicola interpretava Sersi, ha lanciato una provocazione ad Hollywood, dichiarando quanto, secondo lei, ci siano ben poche attrici asiatiche a lavorare nello star system occidentale.

Non è raro che le attrici parlino di rappresentazione della diversità all'interno delle pellicole. Dopo il #Metoo si è data sempre più importanza a questo tema. Mentre Zoe Saldana si è scagliata contro il pay gap ad Hollywood, la Chan ha criticato fortemente il modo in cui il mondo del cinema, secondo lei, sottorappresenterebbe le donne orientali. Dopo la vittoria dell'Oscar alla miglior attrice protagonista di Michelle Yeoh, il tema è tornato al centro di tantissimi dibattiti.

"Sono stato fortunato nella mia carriera, ma, sì, ci sono state molte volte in cui mi è stato detto che la mia audizione era stata cancellata perché avrebbero visto solo persone bianche" ha raccontato l'attrice, raccontando anche la sua esperienza personale. "Le statistiche sono davvero deprimenti. Ricordo di averne letti alcuni che mi fecero pensare: 'Oh, è più probabile che tu veda un alieno in un film di Hollywood che una donna asiatica'" ha concluso. Insomma, nonostante i grandi passi fatti avanti dopo il #MeToo e il Black Lives Matters, sembra che la strada da fare sia ancora tanta.

Una delle ultime interpretazioni di Gemma Chan è stata proprio nel cinecomic Marvel. Se vi va di sapere qualcosa in più, vi consigliamo la nostra recensione di Eternals. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!