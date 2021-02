Star su Disney Plus: i migliori film da vedere per inaugurare la nuova sezione streaming!

Oggi in Italia debutta Star, il nuovo brand del catalogo del servizio di streaming on demand Disney+, che porterà a tutti gli abbonati migliaia di ore di nuovi contenuti originali e non.

Per l'occasione, abbiamo pensato di proporvi una lista dei migliori film già disponibili in catalogo, perfetti per inaugurare la nuova sezione del popolare servizio di streaming on demand.

Partiamo da Titanic, leggendario kolossal di James Cameron interpretato da Leonardo DiCaprio e Kate Winslet e ancora oggi film dei record agli Oscar, con 14 nomination (insieme a Eva contro Eva e La La Land) e 11 vittorie (insieme a Il signore degli anelli: Il ritorno del Re e Ben-hur). Se non è il melodramma che cercate ma il brivido, allora fiondatevi su Assassinio sull'Orient Express, nuovo adattamento del celebre giallo di Agatha Christie diretto e interpretato da Kenneth Branagh, mentre se la vostra vera passione è la fantascienza ad aspettarvi nella nuova sezione del servizio di streaming troverete Independence Day, cult di Roland Emmerich con protagonisti Will Smith e Jeff Goldblum.

Tra gli altri titoli di punta, inoltre, segnaliamo la presenza di Brooklyn, Solaris, Moulin Rouge!, Il diavolo veste Prada, The Martian, Vita di Pi, Il pianeta delle scimmie, The day after tomorrow, Alien di Ridley Scott, Tre manifesti a Ebbing, Missouri, Logan e The Village. Ma la lista è bella lunga e include ben 249 titoli, cifra destinata ovviamente a lievitare nel corso dei mesi. Quale film guarderete per primo? Ditecelo nei commenti!

Per altri approfondimenti: