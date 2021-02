Star su Disney Plus: data di uscita e prezzo, oltre 400 film in arrivo!

Abbiamo seguito la presentazione stampa di Star, il nuovo 'canale' del servizio di streaming on demand Disney Plus che aggiungerà all'offerta della piattaforma una moltitudine di contenuti, tra serie tv e film.

Daniel Frigo, Amministratore Delegato The Walt Disney Company Italia, ha sottolineato l’impegno continuo da parte degli Studios Disney nella produzione sia di contenuti realizzati in esclusiva per la piattaforma, sia di contenuti che seguiranno il tradizionale percorso di release, arrivando prima nelle sale cinematografiche e poi sul servizio di streaming.

“Ogni mese arriveranno su Disney+ nuovi titoli dagli studi creativi Disney, inclusi Disney Television Studios, 20th Television e ABC Signature, FX Productions, 20th Century Studios e Searchlight Pictures, oltre ai contenuti di ESPN, National Geographic e alla programmazione locale” ha dichiarato Frigo.

Completamente integrato all’interno di Disney+, Star debutterà come sesto brand accanto a Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. L'arrivo è previsto per il 23 febbraio, e al momento del lancio in Italia si aggiungeranno ai titoli già presenti su Disney+, anche 42 serie TV, 249 film e 5 Star Original. Entro un anno Star arricchirà ulteriormente l’offerta di Disney+ con oltre 400 film e circa 6000 episodi TV.

Il prezzo dell’abbonamento a Disney+ salirà a 8,99€ al mese o 89,90€ all’anno: questo nuovo listino sarà in vigore per i nuovi abbonati dal 23 febbraio 2021, mentre chi ha già un abbonamento annuale/mensile potrà godere dell’offerta completa di Star senza alcun incremento di prezzo fino al primo rinnovo successivo al 22 agosto.

