La star de Gli Eterni, Angelina Jolie, molto magra: preoccupazioni fondate?

Nei giorni scorsi il cast de Gli Eterni è arrivato nella nostra Capitale per presentare il nuovo cinecomic diretto da Chloé Zhao alla Festa del Cinema di Roma. In molti però, non hanno potuto fare a meno di notare, ancora una volta, la magrezza di Angelina Jolie un argomento che si ripete ciclicamente. Si tratta di una condizione presente ormai da molti anni, c'è davvero da preoccuparsi?

L'interprete di Thena apparsa sul red carpet in compagnia dei suoi figli è sembrata ai fan, ancora una volta, decisamente smagrita nel suo meraviglioso abito argento. Questa non è la prima volta che le condizioni di salute di Angelina Jolie fanno preoccupare i suoi ammiratori, eppure, è ormai qualche anno che l'aspetto della brava Angelina è più o meno questo.

L'attrice che nel corso degli anni è diventata una vera icona di bellezza e sensualità, ha vissuto un momento di profonda depressione nel 2013 a seguito di una doppia mastectomia preventiva realizzata per evitare l'insorgenza del cancro al seno. In quei giorni al suo fianco c'era però Brad Pitt, da cui ha deciso di divorziare nel 2016 per differenze inconciliabili.

A Roma i fan, ancora una volta, hanno notato soprattutto un'eccessiva magrezza di braccia e mani, queste ultime definite da molti addirittura pelle e ossa. I commenti a tal proposito sui social sono stati davvero numerosi. Come detto però, è già qualche anno che l'attrice ha questo aspetto, il che potrebbe indicare una condizione naturale, che forse ai più non appare salubre, ma potrebbe essere conseguenza di un nuovo equilibrio del corpo, considerando l'età e la biologia, che è diversa per ognuno di noi.



E' chiaro che tanti fan vorrebbero vederla recuperare un po' di peso, che sarebbe visto come una indicazione di maggiore sicurezza sulle sue condizioni di salute, ma non è detto che si debba per forza preoccuparsi per lei. Del resto, non siamo tutti uguali.