Una star de Il Corvo si è rifiutata di vedere il trailer del reboot!

Ognuno ha i propri limiti e per Ernie Hudson, il sergente Darryl Albrecht in Il corvo, quel confine da non oltrepassare è il reboot del film cult del 1994 con il leggendario Brandon Lee. Il revival con protagonista Bill Skarsgård non è stato digerito dal pubblico e neanche dallo stesso Hudson che non è riuscito a guardare il trailer!

Sono molte le cose che non funzionano nel trailer di The Crown, tra cui l'aspetto da "angelo caduto" di Eric Draven più caricaturale che dark, perdendo immediatamente la sfida dell'eredità del personaggio originario. Non basta, almeno dalle prime clip, il talento di Skarsgard di cui lo stesso Hudson si professa fan: Il Corvo di Brandon Lee, per i fan, è intoccabile e i record negativi registrati dal trailer del reboot sono solo la ciliegina sulla torta di una pioggia di critiche a cui si aggiungono le dure parole di Ernie Hudson: "Non l'ho visto, ma per me Il Corvo è Brandon Lee - ha detto Hudson a Comicbook.com - non riesco a immaginare qualcun altro... Il Corvo è composto da molte storie diverse, speriamo che non provino a rifarlo, ma che intraprendano una direzione diversa. Non l'ho visto, non riesco a causa di quello che è successo a Brandon". Il ricordo della tragedia avvenuta sul set di Il Corvo è talmente profondo nella memoria di Hudson che l'attore ha rivelato di non aver visto neanche il film originale.

The Crown, diretto da Rupert Sanders, vede protagonista Bill Skarsgård nei panni di Eric Draven: dopo una resurrezione inaspettata a seguito del suo brutale assassinio e di quello della fidanzata, il giovane si vendicherà della morte dell'amata Shelly Webster (FKA Twigs) seguendo le vicende dei fumetti di James O'Barr.

