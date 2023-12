La star de Il Colore Viola sogna John Wick: 'Voglio rompere i cu*i'

Il nuovo adattamento cinematografico di Il colore viola arriverà sul grande schermo il prossimo 25 dicembre: firmato da Blitz Bazawule, il film è il remake dell'omonima pellicola prodotta e diretta da Steven Spielberg e racconterà le lotte quotidiane di una donna afroamericana tra razzismo e abusi.

Nel 1985 fu l'incredibile Whoopi Goldberg a interpretare la protagonista Celie: adesso il testimone è passato a Fantasia Barrino come si vede nel trailer di Il Colore Viola. Barrino sul grande schermo presta il volto a un personaggio succube dal marito, rassegnata a una vita di abusi domestici.

Ma la star di Il Colore Viola non vede l'ora di sperimentare in nuovi progetti: "Voglio qualcosa di molto stimolante - ha detto Barrino durante l'evento Women in Hollywood di Elle - voglio uscire allo scoperto e interpretare un personaggio in cui probabilmente non mi immagineresti mai". L'attrice ha già le idee chiare e puntano tutte su un famoso franchise: "John Wick era un cattivo?, Forse no, ma era un vero spasso. Voglio qualcosa in cui posso spaccare i cu*i", afferma Barrino.

Con l'espansione molto veloce dell'universo di John Wick, potrebbe esserci spazio per l'attrice nel franchise dedicato all'assassino più spietato del cinema. Ma a che punto è lo spin-off Ballerina con Ana de Armas come protagonista?