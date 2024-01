Una star de Il Cavaliere Oscuro ha un consiglio per il futuro dei cinecomic

Sapevate che Nolan stava per scegliere un altro attore per Due Facce al posto di Aaron Eckhart? Proprio quest’ultimo ha rivelato in un’intervista il suo consiglio per i futuri cinecomic.

La star de Il Cavaliere Oscuro, in un’intervista con ScreenRant, ha consigliato a chi lavora ai futuri cinecomic di basare le loro storie e i loro personaggi sulla realtà: “È quello che c'è nel film che importa. Va fatto quello che ha fatto Christopher Nolan. Se prendete la vostra domanda, la dividete e la analizzate, e dite: "Il Cavaliere Oscuro", che è di Chris Nolan, lui ha riportato in vita i supereroi. Come? Dove li ha portati? Li ha presi e li ha inseriti nella realtà. Li ha resi veri, nella realtà e li ha fatti diventare concreti, reali e tangibili. E non ho visto molti di questi film ultimamente, ma credo che siano tornati nella terra della fantasia. Guardate la performance di Heath. Guardate il suo trucco. Il suo trucco sembrava fai da te, giusto? Ed è questo che vogliamo. Vogliamo un supereroe che sia fondato sulla realtà, e vogliamo cattivi che siano fondati sulla realtà. E Chris lo ha fatto perfettamente. Penso che abbia stabilito un punto di riferimento, quindi direi di tornare alla verità. La verità è il punto di partenza.” Queste le parole di Aaron Eckhart (Qui trovate la recensione di Live! Corsa contro il tempo con Aaron Eckhart)

E voi cosa ne pensate? Vi sembra un consiglio giusto o le strade da prendere sono altre? Fatecelo sapere nei commenti.