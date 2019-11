La star Daniel Kaluuya vuole tornare in Black Panther 2

Nel corso di una recente intervista promozionale Daniel Kaluuya, star di Get Out e Black Mirror che ha interpretato W'Kabi nel primo capitolo di Black Panther, ha dichiarato di voler riprendere il suo ruolo nel prossimo film di Ryan Coogler.

Quando gli è stato chiesto se parteciperà al primo film della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, Kaluuya ha risposto:

"Non lo so ancora. Lo spero davvero tanto! Ma non voglio mettere nessuna pressione a nessuno, la storia è la cosa più importante. Di qualunque cosa la storia abbia bisogno, la storia ne ha bisogno."

Voi cosa ne pensate? Credete che W'Kabi, che nel corso del primo film tradiva T'Challa schierandosi dalla parte del rivoluzionario Killmonger, avrà un ruolo nel prossimo capitolo del franchise Marvel Studios? Discutiamone nei commenti.

Intanto, Ryan Coogler è ancora in alto mare nella stesura della sceneggiatura: ad oggi sono pochissimi i dettagli conosciuti a proposito del film, se non che non sarà intitolato semplicemente Black Panther 2 ma avrà un suo peculiare sottotitolo come la maggior parte delle produzioni Marvel Studios. Il film uscirà il 6 maggio 2022 e includerà il ritorno di Martin Freeman nei panni dell'agente speciale Everett Ross.

Tra gli altri progetti della Fase 5, lo ricordiamo, anche Guardiani della Galassia Vol. 3, Captain Marvel 2, Blade, Ms. Marvel, Moon Knight, She-Hulk, Ant-Man 3 e un nuovo misterioso film con lo Spider-Man di Tom Holland.