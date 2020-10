Le star del cinema inviano messaggi di sostegno a Jeff Bridges dopo la diagnosi di cancro

Jeff Bridges ha annunciato sui social nei giorni scorsi che gli è stato diagnosticato un cancro. La triste notizia sul leggendario protagonista di Il grande Lebowski è giunta poco tempo fa dai suoi medici, che hanno poi specificato che Jeff Bridges ha un linfoma ma la sua prognosi è buona.

Non appena la notizia è stata resa pubblica, i messaggi e gli auguri si sono moltiplicati sul web e anche molti colleghi dell’attore hanno inviato parole di sostegno. A partire da Barbara Streisand, co-protagonista nella commedia romantica del 1996 L'amore ha due facce che ha dichiarato a USA Today: "Hai uno spirito così gioioso che so che supererai questo momento. Ti mando tanto amore."



Le fa eco anche un'altra icona del grande schermo, Michelle Pfeiffer, co-protagonista non solo con Jeff, ma anche con suo fratello Beau Bridges in I favolosi Baker che ha dichiarato “Ti voglio bene amico.”

Ovviamente, anche la co-protagonista di uno dei suoi film più importanti, Il grande Lebowski Julianne Moore ha inviato il suo messaggio di sostegno: “Oh no. Ti voglio bene Jeff.”

Ma non solo coloro che hanno lavorato fianco a fianco con Bridges hanno mandato i loro auguri, sebbene entrambi abbiano recitato nell'universo cinematografico Marvel senza però condividere del tempo sullo schermo, la star di Avengers: Endgame Jeremy Renner ha scritto: “Tanto amore e forza per te amico mio. Supererai qualsiasi ostacolo.”

Nathan Fillion ha aggiunto un messaggio che richiamava uno dei ruoli più iconici di Jeff Bridges, nientemeno che l'omonimo eroe fannullone del Grande Lebowski: “Invio amore, positività, pensieri gentili e gratitudine, signore.”





