A Star Born, Barbra Streisand sul film di Bradley Cooper e Lady Gaga: 'L'idea è sbagliata'

A Star Is Born, il film con Bradley Cooper e Lady Gaga, ha avuto un successo strepitoso, ma c'è qualcuno che non ne è rimasto particolarmente soddisfatto... Ecco su cosa ha avuto da ridire Barbra Streisand, protagonista di una delle precedenti versioni della pellicola.

Nel 2018 il film con Bradley Cooper e Lady Gaga, A Star Is Born, debuttava nelle sale, facendo presagire subito un grande successo.

E in effetti, la critica lo ha amato (su Rotten Tomatoes fa registrare un punteggio di addirittura 90%), il pubblico anche (qui siamo sul 79%), e non sono mancate nomination ai premi più prestigiosi, inclusa la candidatura, e la conseguente vittoria, di Shallow come Miglior Canzone Originale agli Oscar.

Ma non tutti hanno avuto un'impressione del tutto positiva del film.

Barbra Streisand, protagonista femminile del secondo rifacimento di A Star Is Born, quello del 1976 (il primo fu quello con Judy Garland e James Mason del '54, mentre la versione originale risale al 1937, con protagonisti Janet Gaynor e Fredric March) è rimasta delusa dalla forte somiglianza tra il film diretto da Bradley Cooper e quello di cui fece parte lei.

"All'inizio, quando ho sentito che lo avrebbero fatto di nuovo, dovevano essere Beyoncé e Will Smith i protagonisti. E lì ho pensato 'Mhhh interessante'" ha raccontato in un'intervista "Sarebbe venuto fuori qualcosa di diverso, con un differente tipo di musica, attori integrati... Pensavo fosse un'ottima idea".

"Quindi rimasi molto sorpresa quando vidi quanto simile venne fuori alla versione in cui avevo recitato io nel 1976" continua, spiegando che "Era l'idea sbagliata. Non posso metterne in dubbio il successo, ma a me non interessa tanto del successo quanto dell'originalità".

