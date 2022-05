Florence Pugh, la star del MCU sta con Will Poulter di Guardiani della Galassia? Il rumor

Secondo dei recenti rumor la star di Black Widow Florence Pugh e Will Poulter di Guardiani della Galassia Vol.3 si starebbero frenquentando. La voce è nata da alcune foto che ritraggono i due insieme al mare. Tuttavia Florence Pugh ha negato un coinvolgimento sentimentale in un post sui suoi social.

Non si tratta della prima volta che la stampa fa speculazioni circa la vita sentimentale dell'attrice, e Pugh questa volta ha deciso di rispondere senza mezzi termini, spiegando la tecnica utilizzata dai responsabili degli scatti per trasformare la realtà.

"Ooookay. Ragazzi. Adesso sta diventando un po' stupido" ha detto Pugh nel post. "No, io e Will Poulter non ci stiamo frequentando. Siamo andati al mare con i nostri amici, che in ogni foto sono sempre a mezzo metro di distanza da noi, ma sono stati abilmente tagliati/inquadrati in modo che la cosa sembri diversa. Potete LETTERALMENTE vedere il mio migliore amico nell'angolo di tantissime inquadrature e le braccia di Archie ai lati. Capisco che la natura di questo lavoro implica che a volte la tua privacy viene completamente distrutta da paparazzi, ma dare vita a queste cose in realtà crea più danni che benefici. Grazie per aver detto che sembriamo sexy, non significa che stiamo 'doing the sexy'."