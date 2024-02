La star di Black Adam tornerà nel DC Universe? 'Dovete parlare con James Gunn'

Se Dave Bautista sembra pronto ad entrare nel DCU, c’è invece una star dell’universo guidato da James Gunn che potrebbe non fare ritorno nei prossimi film.

Aldis Hodge, interprete di Hawkman in Black Adam, è abbastanza incerto sul suo futuro all’interno dell’universo DC. La co-star di Dwayne “The Rock” Johnson, in un’intervista con Screenrant, ha comunque ribadito di voler concludere ciò che era stato inizialmente progettato per il suo personaggio. Queste le sue parole:

“Non saprei cosa dirti in proposito. Dovrai parlarne con James. Ma sì, non so cosa ci sia in serbo per Hawkman. Dirò che mi piacerebbe portare a termine i progetti che avevamo per Hawkman, e in un certo senso rivisitarli, perché c'è una tale profondità quando si tratta della sua intera storyline, e tutto quel genere di cose. Quindi, se è qualcosa a cui sono interessati, la mia porta è sempre aperta. Ma so che vogliono costruire un mondo molto diverso. Non posso dire se farò parte di quel mondo, perché è al di sopra delle mie conoscenze, ma se vogliono farmi una telefonata, sono sempre qui".

La sua controparte femminile, interpretata da Isabela Merced, ha invece un futuro assicurato nell’universo DC. Difatti Hawkgirl sarà presente in Superman: Legacy, diretto proprio dallo stesso James Gunn. Anche Zoe Saldana ha strizzato l’occhio all’universo DC, sostenendo che ne farebbe volentieri parte.