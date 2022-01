Dwayne Johnson, non solo Black Adam: 'Sto lavorando a un film tratto da un videogame'

Black Adam è uno dei 7 cinecomics della DC più attesi. Il suo interprete principale, The Rock, ha ammesso che l'allenamento che sta seguendo per prepararsi al ruolo è uno dei più duri mai seguiti. Ne ha parlato in un'intervista con Men's Journal, dove ha aggiunto qualche curiosità su un film tratto da un videogame che sta preparando.

Non sarebbe la prima volta per lui. Ricordiamo infatti la sua partecipazione all'adattamento di Doom, nel 2005, che non ha avuto un gran successo, o a Rampage del 2018, basato sul titolo della Midway Games. Questa volta, secondo quanto riportato da Dwayne Johnson stesso, si tratterebbe di un titolo "tra i più grandi e fighi videogames di sempre, a cui ho giocato per anni". Tuttavia l'attore ammette: "Non posso dirvi precisamente quale gioco stiamo adattando, ma ci sarà un annuncio quest'anno." Mistero, dunque, intorno al prossimo film di The Rock.

Per depistare, ovviamente, Johnson dice di essere sempre stato un grande fan di Madden, che per chi non la conoscesse è una serie di giochi della EA sul football. Ma non sarà Madden ad essere portato sullo schermo, in primis perché l'attore ammette di non poter ancora svelare il titolo, e in secondo luogo perché non è il tipo di videogame con una storia e dunque adattabile. Bisognerà quindi attendere. Ma niente paura, perché The Rock assicura che sarà "un grande film", in grado di far felici gli amici gamer.