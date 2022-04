La star di Batgirl Leslie Grace smentisce un rumor sul casting di Nightwing

Dopo avervi riportato le parole di Leslie Grace, che vorrebbe un film insieme a Blue Beetle, l'attrice di Batgirl ha parlato del suo personaggio e ha chiarito le voci del casting di Jacob Scipione.

Lo scorso autunno, è stato annunciato che la star di Bad Boys For Life Jacob Scipione si era unito al cast di Batgirl della HBO Max, in un ruolo che però non era stato rivelato. La mancanza di dettagli ha portato a una grande quantità di speculazioni, incluso il fatto che Scipione potesse interpretare Dick Grayson/Nightwing nel film. Ora, tuttavia, la star di Batgirl Leslie Grace ha smentito quella voce, confermando che Scipione sarà invece il boss della mafia di Gotham Anthony Bressi.

"Non ci sono molte sfumature nel suo modo di pensare all'inizio della storia, lei si ritrova in molte di queste situazioni difficili e deve scoprire molto di se stessa per uscirne... La vedrò crescere da quel tipo di prospettiva, cosa che adoro davvero", ha detto Grace sul suo personaggio. "È come tutti i tuoi supereroi preferiti, potrai vedere la loro storia di origine".

Nell'intervista, l'attrice non esclude comunque un eventuale apparizione di Nightwing in Batgirl, cosa che generalmente avrebbe senso data la relazione tra Barbara e Dick nel corso degli anni nei fumetti. Uno dei maggiori candidati al ruolo è Dylan O'Brien, che ha parlato dei rumor di Nightwing poco tempo fa.