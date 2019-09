La star di Aquaman Yahya Abdul-Mateen II vuole essere in The Suicide Squad

Ora che è stato annunciato il cast di The Suicide Squad l'attesa per il nuovo film di James Gunn si è fatta ancora più spasmodica, e ha attirato l'attenzione anche di Yahya Abdul-Mateen II.

L'attore, sempre più popolare (l'abbiamo visto recentemente in Black Mirror, Noi di Jordan Peele e presto lo rincontreremo anche in Watchmen della HBO), per la DC Films ha interpretato il ruolo del villain Black Mantha in Aquaman di James Wan, che dovrebbe riprendere anche nel già annunciato Aquaman 2.

Possibile una sua apparizione anche in The Suicide Squad? Abdul-Mateen II ci spera, anzi, a giudicare dal post in calce all'articolo quasi lo pretende. Voi cosa ne pensate? Vi era piaciuto nel film con Jason Momoa ed Amber Heard? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Per altri approfondimenti, scoprite come hanno reagito i fan di Jared Leto alla notizia che Joker non sarebbe comparso in The Suicide Squad: il film, scritto e diretto da Gunn, arriverà nelle sale il 6 agosto 2021, neanche due mesi dopo The Batman di Matt Reeeves, che invece uscirà il 25 giugno dello stesso anno.

Nel cast, oltre al ritorno di Margot Robbie nei panni di Harley Quinn (che rivedremo a febbraio in Birds of Prey), Viola Davis, Joel Kinnaman e Jay Courtney, anche le new entry Idris Elba, John Cena, Sean Gunn e Michael Rooker.