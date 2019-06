La star di Aquaman Amber Heard accusa Johnny Depp di essere uno spergiuro

Il dramma legale tra Amber Heard, co-protagonista di Aquaman, e Johnny Depp non sembra accennare a diminuire, specialmente dopo che Depp ha intentato causa per diffamazione nei confronti dell'ex moglie.

Ora la Heard ha ricambiando il favore, a sua volta accusandolo di aver mentito alla polizia durante una delle loro dispute domestiche nel corso della quale lei sostiene di essere stata abusata fisicamente.

Una nuova serie di documenti giudiziari depositati dalla Heard dice che Depp "si è palesato chiaramente affermando che c'era stata una sola chiamata al 911 che riportava il suo abuso la sera del 21 maggio 2016". Il nuovo report proviene da documenti giudiziari ottenuti da The Blast, con i legali della Heard che hanno richiesto che il caso di diffamazione di Depp venga trasferito fuori dalla Virginia, dove era stato depositato, in California.

Il fascicolo della squadra legale di Heard afferma: "I registri delle chiamate al LAPD prontamente reperibili da quella sera mostrano che Tillet Wright chiamò il 911 alle 20:30 per denunciare il comportamento violento e distruttivo del signor Depp quella sera, confermando i resoconti dei testimoni oculari che riportano maltrattamenti del signor Depp nei confronti della signora Heard."

La documentazione di Heard contiene i registri delle comunicazioni con il Dipartimento di Polizia di Los Angeles che provano gli eventi tratti dagli archivi delle forze dell'ordine. Nella documentazione, afferma che desidera che il suo ex-marito "sia ritenuto responsabile per aver presentato in modo dimostrabile prove false e fuorvianti e, in aggiunta, dichiarazioni irrilevanti nella sua dichiarazione". Il deposito aggiunge: "Questi indicano un'intenzione del signor Depp di contestare la corte dell'opinione pubblica ... tre anni dopo il fatto, il signor Depp ha trovato 'nuove prove' che vuole presentare in un tribunale a circa 3.000 miglia da dove sono state trovate originariamente prove o testimoni".

Un giudice dovrà decidere se il caso rimarrà in Virginia, dove è avvenuto il deposito della diffamazione originale, o se sarà spostato in California.

Nel frattempo, l'avvocato di Depp, Adam Waldman, ha offerto a The Blast la seguente dichiarazione: "La signora Heard dice che non sarà messa a tacere e poi rimarrà in silenzio per mesi mentre la sua bufala verrà sepolta da un'altra valanga di prove. Per quanto riguarda i suoi amici, disposti a spergiurare se stessi per lei 3 anni fa - dove sono adesso?" Waldman ha aggiunto: "La sig.ra Heard continua a frodare la sua vittima, Mr. Depp, e screditare tanto il movimento #metoo, per il quale si maschera da leader, quanto le altre vittime di abusi in tutto il mondo".

Recentemente, Depp ha accusato Amber Heard di essersi dipinta i lividi sul corpo.