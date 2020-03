La star di Ant-Man Evangeline Lilly rifiuta la quarantena, forti critiche dai fan

In questi giorni difficili sono tante le star di Hollywood ad essersi fatte sentire sui social e ad aver commentato l'attuale situazione sanitaria. Ma se c'è chi consiglia di restare a casa come Arnold Schwarzenegger e i suoi amici animali, c'è anche chi non pensa che il Coronavirus debba cambiare le proprie abitudini.

Internet si era già espresso contro l'atteggiamento minimizzatore di Vanessa Hudgens in un video di Instagram, e in generale con chi continua a ripetere frasi come "[Il COVID-19] È solo un'influenza".

Dello stesso avviso però (#TeamÈSoloUnInfluenza) sembra essere anche la star del Marvel Cinematic Universe Evangeline Lilly.

Sempre su Instagram, l'attrice ha postato la foto di una tazza di thé assieme alla caption "#ThéMattutino Ho appena accompagnato i miei ragazzi al campo di ginnastica. Si sono tutti lavati le mani prima di andare. Stanno giocando e stanno ridendo. #TuttoComeAlSolito".

Lilly, che dunque non sta seguendo la linea d'azione consigliata del social distancing o del lockdown, e ha scelto di "dare maggiore valore alla sua libertà piuttosto che alla sua vita", come ha risposto nei commenti, ha però chiamato a sé forti critiche da parte dei suoi fan e degli altri utenti del web.

"Sono sempre stata una tua fan. Ma mi spiace, ti stai comportando davvero da persona egoista e irresponsabile nei confronti della vita delle altre persone. Al diavolo gli esperti e le organizzazioni mondiali della sanità, vorrei una tazza di thé in santa pace" scrive una ragazza.

"L'#ingnoranza qui è allucinate. Sai, esistono anche portatori asintomatici" scrive qualcun altro.

"Sono estremamente delusa. Non metto le celebrità su un piedistallo. Sono persone normali e l'unica ragione per cui ne seguo una è perché magar mi è piaciuto un progetto a cui hanno lavorato ed era qualcosa che ho visto durante le lunghe nottate con i miei bimbi. Questa è la prima volta che commento. Non solo dovresti restare a casa per assicurare la salvaguardia di tutti nella tua famiglia, ma se un bambino cade al campo e si fa male e ha bisogno di cure mediche, questi richiederebbe delle risorse mediche che ora sono più preziose del solito. E a tutte le persone che si chiedono quale thé stia bevendo... Ma siete seri? Spero possiate riconsiderare la vostra posizione in merito. È TUTTO MENO CHE COME AL SOLITO, e qui sono in gioco le vite delle persone" afferma un'altra utente.

Ma non solo critiche negative per la Lilly: c'è infatti anche chi sembra concordare con il suo modo di fare.

"Le cose qui si stanno facendo un po' folli (come me ahah). Ti sono grata per la tua normalità, spero che tu stia bene" ha commentato qualcuno.

"Speravo che i miei figli potessero andare a lezione di ginnastica oggi, ma purtroppo è stata cancellata e hanno chiuso tutto" ha scritto ancora un'altra persona.

Per vedere gli altri commenti potete consultare il post riportato anche qui in calce alla notizia.