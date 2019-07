La stanza dei reperti dei Warren al centro del nuovo spot TV di Annabelle 3

Mentre nel mondo ha già incassato 76 milioni di dollari, l'attesissimo Annabelle 3 si prepara a sbarcare tra pochi giorni anche nelle sale italiane, riportando sul grande schermo l'amato The Conjuring Universe con un nuovo capitolo della saga spin-off che vede protagonisti anche i Coniugi Warren.

In alcune parti del film vediamo infatti al centro della scena Ed e Lorraine Warren, nei cui panni ritroviamo Patrick Wilson e Vera Farmiga, che rivedremo anche il prossimo anno nel già attesissimo The Conjuring 3. La storia di Annabelle 3 ruota infatti attorno alla stanza dei reperti demoniaci dei due detective dell'incubo, situata proprio in casa loro.



Quando escono e lasciano la figlia, Judy (McKenna Grace), da sola in casa con le babysitter, succede l'impensabile: entrando nella stanza, una delle due tocca molti reperti presenti nel locale, compresa Annabelle, che risvegliatasi si trascina dietro orrori incredibili per tormentare la piccola Judy e le malcapitate, in una sorta di Una notte al museo completamente virato all'orrore jump scare che tanto piace agli amanti di The Conjuring.



Proprio al centro del nuovo spot diffuso dalla Warner c'è la stanza dei reperti. Annabelle 3 scritto e diretto da Gary Dauberman è atteso nelle sale italiane il prossimo 3 luglio, tra appena due giorni.