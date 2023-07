Stanley Tucci non ha dubbi: 'Personaggi gay? Gli attori etero possono interpretarli'

Della possibilità di non tenere in considerazione gli attori etero per dar volto a personaggi gay sul grande o piccolo schermo si è detto di tutto e di più nel corso di questi ultimi anni: l'ultimo a voler dire la sua è stato Stanley Tucci, che dopo film come Il Diavolo Veste Prada e Supernova ha ovviamente qualcosa da dire al riguardo.

Secondo la star di Amabili Resti e The King's Man il problema non si pone: il parere di Tucci è che qualunque attore dovrebbe essere libero di interpretare qualunque tipo di personaggio, come dimostrerebbero i complimenti ricevuti da persone gay dopo le sue interpretazioni nei film che abbiamo citato in apertura.

"Ovviamente credo che non ci siano problemi. Sono sempre lusingato quando un uomo gay viene da me e si complimenta per Il Diavolo Veste Prada o mi parla di Supernova e mi dice: 'È bellissimo, l'hai fatto nel modo giusto', perché spesso queste cose non vengono fatte nel modo migliore. Un attore è un attore. Il tuo lavoro è interpretare persone diverse, questo è ciò che sei" sono state le sue parole.

Cosa ne dite? Siete d'accordo con Stanley Tucci o credete che il mondo del cinema debba assumere un atteggiamento diverso su questioni del genere? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, vi lasciamo la nostra recensione di Supernova.