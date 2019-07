Anche Stanley Tucci sarà in Jolt, action comedy con Kate Beckinsale

Bobby Cannavale (Jumanji: Welcome To The Jungle), Jai Courtney (Suicide Squad), Laverne Cox e Stanley Tucci (Hunger Games) faranno parte del cast di Jolt, action comedy con Kate Beckinsale (The Widow) la cui produzione è in corso a Londra.

Il film è diretto da Tanya Wexler (regista di Hysteria, qui la nostra recensione) da una sceneggiatura di Scott Wascha. Le riprese dureranno otto settimane e si svolgeranno tra il Regno Unito e la Polonia.

Jolt ha per protagonista Lindy (Kate Beckinsale), una donna dalla lingua acida con attacchi di rabbia, che riesce a controllare la sua collera grazie a una sorta di gilet con elettrodi che le danno uno schock. Quando incontra Justin (Jai Courtney) la donna sembra acquistare qualche speranza per un futuro più normale, ma quando questi verrà assassinato la sua furia vendicativa la farà partire in cerca dell'omicida. Proprio Lindy, però, diventerà per i detective Vicars (Bobby Cannavale) e Nevin (Laverne Cox di Orange is the new black, il programma preferito dagli utenti Netflix) la principale sospettata del delitto.

I produttori del film sono David Bernardi, Robert Van Norden, Les Weldon e Yariv Lerner per Millennium Media, insieme a Sheryl Clarke (Cloverfield). Tra i produttori esecutivi figurano invece Avi Lerner, Trevor Short, Boaz Davidson, Jeffrey Greenstein e Jonathan Yunger.