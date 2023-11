Stanley Tucci compie 63 anni: 'Il cibo è il mio vero amore, più dei miei figli'

Il binomio italiano-cucina sarà pure uno stereotipo, ma racchiude innegabilmente una certa dose di verità: Stanley Tucci ne è l'ennesima dimostrazione, con il suo amore per il buon cibo decantato a ogni occasione buona proprio come le sue origini italiane (i suoi nonni erano originari di Cosenza e Vibo Valentia).

L'attore che recentemente ha difeso la possibilità per gli attori etero di interpretare personaggi gay, e che oggi compie 63 anni, ha in effetti messo in chiaro di amare la cucina più di ogni altra cosa, piazzandola nella lista delle sue priorità probabilmente anche davanti alla famiglia e ai figli.

"Sono cresciuto in una famiglia italiana grande e bellissima. Il cibo è il vero amore della mia vita, più dei miei figli. Mia mamma era una cuoca formidabile. Ricordo quando rimproverava mio padre: 'I miei figli sono diventati tutti avvocati, dottori, come è successo?' E mio padre: 'Non possono passare tutto il loro tempo a mangiare, ogni tanto vanno anche al museo'" sono state le sue parole.

Da una famiglia così, insomma, non poteva non venir fuori un figlio al quale proprio non andrebbe giù l'idea di privarsi dei piaceri della tavola: cibo a parte, comunque, in quale ruolo avete preferito Stanley Tucci? Fatecelo sapere nei commenti!