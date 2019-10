Stanley Tucci e Colin Firth protagonisti del dramma romantico Supernova

Variety riporta che gli acclamati attori Colin Firth e Stanley Tucci faranno coppia in Supernova, dramma romantico on the road scritto e diretto da Harry Macqueen.

Per il film, secondo lungometraggio di Macqueen dopo l'esordio nel 2014 con Hinterland, sono stati firmati una serie di accordi di distribuzione anticipata dopo solo sei settimane di riprese nel pittoresco Lake District in Inghilterra.

Supernova è incentrato su Sam (Firth) e Tusker (Tucci), partner da 20 anni, che viaggiano attraverso l'Inghilterra nel loro vecchio camper per far visita ad amici, familiari e luoghi importanti del loro passato. Da quando a Tusker è stata diagnosticata la demenza senile due anni prima, il tempo da trascorrere insieme è diventata l'unica cosa a cui dare importanza. Ma mentre il viaggio procede, le loro idee per il futuro si scontrano, alcuni segreti emergono e il loro amore reciproco viene messo alla prova come mai prima. Alla fine, devono affrontare la questione di cosa significhi amarsi a vicenda di fronte alla malattia di Tusker.

Nelle parole del regista e sceneggiatore, "Supernova è una storia d'amore moderna e profondamente romantica. Segue due persone che sono legate insieme dal loro amore reciproco ma che sono separate dalla situazione in cui si trovano. È una rappresentazione intima e cruda di una relazione che affronta un piccolo problema che potrebbe avere grandi conseguenze.”

Firth ha vinto un Oscar, un Golden Globe e un BAFTA per la sua interpretazione del re Giorgio VI ne Il Discorso Del Re. La sua interpretazione in A Single Man gli è valsa anche un BAFTA e una nomination all'Oscar. Tucci è stato nominato per un Oscar per The Lovely Bones ed è apparso nei film di Hunger Games e Il Diavolo Veste Prada.

