Stanley Tucci, l'attore ricorda quando gli fu diagnosticato un tumore: 'Ora sto bene'

Stanley Tucci è sempre superimpegnato, e di recente lo abbiamo visto anche nel film Supernova al fianco di Colin Firth... Ma sapevate che qualche anno fa l'attore dovette combattere contro un tumore?

Lo ha raccontato l'attore ai microfoni di Vera Magazine, parlando proprio del suo personaggio in Supernova, uno scrittore affetto da demenza senile.

"Tre anni fa mi fu diagnosticato un tumore alla base della lingua. Era troppo grosso per poterlo operare, così l'unica opzione era un trattamento ad alta dose di radiazioni e chemioterapia" ha spiegato Tucci "Avevo giurato di non fare mai nulla del genere, perché la mia prima moglie morì per un tumore, e io dovetti stare a guardare mentre lei affrontava questi trattamenti orribili. Andò avanti per anni".

Ma, a corto di opzioni, e spaventato per ciò avrebbe passato la propria famiglia, non ebbe scelta: "I ragazzi sono stati fantastici, ma è stata dura per loro. Per sei mesi mi potei alimentare solo attraverso un sondino. Riuscii a malapena ad andare alla cerimonia del diploma dei gemelli".

Ora però, Stanley Tucci sembra stare alla grande, e pare anche che sia altamente improbabile che il tumore possa tornare fare la sua ricomparsa.

"È qualcosa che ti rende molto più impavido, ma al tempo stesso ancor più spaventato. Mi sento molto più vecchio di prima che mi ammalassi. Ma vuoi comunque andare avanti e fare il più possibile".