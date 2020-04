Stanley Kubrick, il trailer del documentario sulla vita e sul pensiero del regista

Stanley Kubrick è stato un regista che ha segnato in modo indelebile la storia del cinema. Adesso un nuovo documentario sul cineasta, basato su interviste audio venute a galla, è destinato a fornire un nuovo sguardo su di lui e sul suo pensiero.

Kubrick ci ha lasciato vere e proprie pietre miliari durante la sua carriera: basti pensare a Lolita, piuttosto che a 2001: Odissea nello spazio (e a come abbia rivoluzionato il genere fantascientifico), passando per Arancia meccanica e Shining. Tra i suoi capolavori, impossibile non citare anche Full Metal Jacket. A proposito del film, ecco 5 curiosità su Full Metal Jacket. Tuttavia, il defunto regista era noto per la sua riservatezza e per non parlare molto dei suoi lavori pubblicamente. Questo significa che la maggior parte di ciò che è noto sul suo cinema proviene da terzi.

Il documentarista Gregory Monro ha così attinto da registrazioni di interviste a Stanley Kubrick recentemente scoperte, dove il regista statunitense condivide le sue opinioni sulle sue pellicole e su ciò che pensa di molte delle sue opere. Intitolato Kubrick By Kubrick, il documentario potrebbe dunque essere una ventata d'aria fresca per i fan del cineasta, che in questo modo potrebbero scoprire di più sui suoi grandi film ormai divenuti veri e propri cult.

È stato così pubblicato un trailer che promuove il documentario (lo riportiamo in calce alla news). A quanto pare, è stato descritto come un viaggio raro e trascendente nella vita e nei film del leggendario Stanley Kubrick, grazie a registrazioni di interviste rinvenute. Al momento non c'è una data d'uscita ufficiale per Kubrick By Kubrick, ma dovrebbe debuttare quest'anno.

