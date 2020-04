Stanley Kubrick e le sue ossessioni: 5 incredibili storie vere da Full Metal Jacket

Questa sera su Iris andrà in onda Full Metal Jacket, dramma bellico di Stanley Kubrick uscito originariamente nel 1987 e penultimo film della carriera dell'imprescindibile regista di New York.

Oltre che per l'importanza dei suoi film, Kubrick è noto anche ai meno esperti della settima arte soprattutto per l'ossessione con la quale curava ogni particolare delle sue produzioni, e in occasione del ritorno dell'opera in tv abbiamo riunito cinque curiosità su Full Metal Jacket che potreste non conoscere:

Molti sanno che R. Lee Ermey , interprete del sergente Hartmann nonché vero ex militare, si presentò da Kubrick affermando che l'attore scelto per la parte non sarebbe stato all'altezza, e che si conquistò il ruolo abbaiando un ordine a Kubrick , che si convinse seduta stante: meno noto invece l'aneddoto di come il regista, per accrescere la paura degli attori Matthew Modine, Vincent D'Onofrio e le altre reclute nei confronti del sergente Hartmann, non gli permise mai di incontrare Lee Ermey: il resto del cast non fraternizzò mai con lui tra una ripresa e un'altra.

