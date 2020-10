Stanley Kubrick e James Bond Collection, ad ottobre un film in 4K e il cofanetto di 007

Full Metal Jacket arriva per la prima volta in 4K Ultra HD con una nuova esclusiva Special Edition dall'8 ottobre, grazie a Warner Bros. Home Entertainment. E non è finita. Warner annuncia si appresta a lanciare sul mercato anche la versione in 4K Ultra HD di cult come 300 di Zack Snyder e Beetlejuice - Spiritello Porcello di Tim Burton.

La versione in 4K Ultra HD di Full Metal Jacket, capolavoro di Stanley Kubrick, contiene un esclusivo album fotografico di 32 pagine, le art cover dei personaggi, una lettera di Stanley Kubrick oltre alla replica della locandina originale. Il racconto della cruda brutalità di un addestramento militare e degli effetti disumanizzanti del campo di battaglia, tra sequenze d'azione e humor nero. Full Metal Jacket è interpretato da Matthew Modine, Vincent D'Onofrio e R. Lee Ermey. Tra i contenuti extra del film il commento di Adam Baldwin, Vincent D’Onofrio e R.Lee Ermey e del critico/sceneggiatore Jay Cocks, oltre alla featurette ‘Full Metal Jacket: tra il bene e il male’. Disponibile in 4K UHD su Amazon.it

Dall'8 ottobre è disponibile anche una versione in 4K Ultra HD di 300, ispirato all’epica graphic novel di Frank Miller e diretto da Zack Snyder. Nel raccontare l’antica battaglia delle Termopili, descrive lo scontro titanico nel quale re Leonida (Gerard Butler) e 300 spartani combatterono fino alla morte contro Serse (Rodrigo Santoro) e il suo imponente esercito persiano. Disponibile su Amazon.it e su IBS.it.

C'è spazio anche per Tim Burton e Beetlejuice - Spiritello Porcello. Cosa può fare una coppia di fantasmi yuppie (Geena Davis e Alec Baldwin) quando la loro pittoresca casa del New England viene invasa da newyorkesi alla moda? Assumere un “bio-esorcista” freelance per spaventare gli intrusi, ovviamente! Con la regia di Tim Burton, “il Beetlejuice di Michael Keaton è uno dei più grandi cattivoni mai visti scatenarsi in un film di fantasmi” (The Village Voice). Disponibile in 4K UHD su Amazon.it e su DVD-Store.



Infine dall'8 ottobre è disponibile anche la James Bond Collection, l’elegante cofanetto da collezione con tutti i 24 film (in DVD e Blu-Ray) dedicati all’agente segreto per eccellenza, da Agente 007 – Licenza di uccidere fino a Spectre.

