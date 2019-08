Stand By Me, vi mostriamo una scena mai vista prima del film di Rob Reiner

Stand By Me, cult del filone coming-of-age diretto da Rob Reiner e tratto da un racconto di Stephen King, si prepara a tornare in Blu-Ray per la prima volta in 4K, una versione celebrativa del film che include anche delle scene inedite mai viste prima.

In una sequenza, pubblicata in esclusiva da Collider, possiamo vedere il personaggio di Jerry O'Connell, Vern, seduto al tavolo della cucina, mentre cerca di finire il suo pranzo il più in fretta che può, intenzionato a svignarsela dalle grinfie del nido familiare per incontrarsi con i propri amici.

Potete gustarvi la scena cliccando sul link della fonte.

Il film del 1986 è stato interpretato da Wil Wheaton, River Phoenix e Corey Feldman, oltre ovviamente al già citato O 'Connell. Raccontato come un flashback, Stand By Me si snoda lungo l'estate di quattro amici - Gordie (Wheaton), Chris (Phoenix), Teddy (Feldman) e Vern (O’Connell) - mentre si mettono alla ricerca del cadavere di un ragazzo scomparso. Il viaggio prenderà alcune svolte inaspettate, mettendo alla prova l'amicizia dei ragazzi e il loro coraggio.

Fra gli altri contenuti speciali inclusi nella nuova versione home-video del film citiamo il commento alla reunion di Reiner, Wheaton e Feldman, il commento esclusivo del regista e una featurette intitolata "Walking the Tracks: The Summer of Stand By Me".

Qui sotto potete trovare anche la cover di Stand By Me 4K. Il film è stato inserito dalla redazione di Everyeye al secondo posto in uno speciale dedicato ai migliori film sull'estate americana.