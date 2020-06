Stand by Me sul lago: tre ragazzini vanno a pescare e trovano un cadavere a Sartirana

Come riporta Prima la Valtellina, tre ragazzini hanno vissuto un'incredibile e macabra esperienza che ricorda molto l'avventura di una delle narrazioni più conosciute di Stephen King, raccontata nel film Standy by Me di Rob Reiner del 1986. Il gruppo di amici si è ritrovato per una giornata in compagnia sulle rive del lago di Sartirana.

Il luogo si trova sulle colline del Meratese, in provincia di Lecco. I tre ragazzini, provenienti dalle zone del lecchese, del comasco e del bergamasco, hanno rinvenuto il cadavere di una persona che galleggiava nelle acque del laghetto e hanno subito attivato la macchina dei soccorsi, avvisando il 112.

Nel primo pomeriggio si sono presentati sul luogo del ritrovamento i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco.



Il corpo dell'uomo è stato recuperato e i medici ne hanno constatato ufficialmente il decesso. La vicenda ricorda in qualche modo la trama di Standy by Me - Ricordo di un'estate, pellicola tratta dal romanzo The Body di Stephen King, cult cinematografico degli anni '80.

Nel film un gruppo di preadolescenti composto da Gordie (Will Wheaton), Chris (River Phoenix), Teddy (Corey Feldman) e Vern (Jerry O'Connell), partono per un'avventura estiva dalla cittadina di Castle Rock alla ricerca di un cadavere che si dice sia stato ritrovato nei boschi.

Uno dei migliori film di Rob Reiner, regista di altri titoli rinomati come Harry, ti presento Sally, La storia fantastica e Misery non deve morire, Stand by Me è un bildungsroman di grande spessore, capace di appassionare intere generazioni di cinefili.

