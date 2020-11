Stand by Me, Ethan Hawke perse il ruolo per colpa di un attore 'con il nome di un uccello'

Ethan Hawke ha raccontato in maniera ironica e divertente perché non venne scelto per Stand by Me di Rob Reiner. Nonostante sia ritenuto oggi un classico moderno, Stand by Me - Ricordo di un'estate, tratto dal romanzo di Stephen King, ebbe un impatto piuttosto modesto sul box-office dell'epoca, salvo poi diventare successivamente un cult.

Il giovane cast era composto da alcuni degli astri nascenti della Hollywood anni '80, ovvero River Phoenix, Wil Wheaton, Corey Feldman e Jerry O'Connell. In quel periodo anche Ethan Hawke era un giovane interprete molto promettente e partecipò al casting del film.

Hawke aveva già recitato con River Phoenix in Explorers, ma all'audizione per Stand by Me prevalse il collega.



In un'intervista rilasciata a The Guardian, Ethan Hawke ha ricordato come ha ironicamente saputo di non aver avuto la parte.

Il regista Rob Reiner si complimentò con lui ma aggiunge un po' di umorismo alla situazione:"Sei davvero bravo ma ho appena dato la parte ad un altro ragazzo con un nome da uccellino".

Ovviamente River Phoenix.

Tuttavia il successo per Ethan Hawke era soltanto rimandato. Venne scelto nel 1989 per L'attimo fuggente, al fianco di Robin Williams. Al contrario di Stand by Me il film di Peter Weir ebbe un immediato exploit al box-office, consentendo ad Ethan Hawke di spiccare il volo.



Ethan Hawke è entrato nel cast di The Guilty di recente mentre durante la quarantena Hawke ha suonato e cantato insieme alla figlia Maya.