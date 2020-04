Stanchi della solita maratona? Ecco a voi 6 nuovi ordini di visione del MCU

Disney+ è arrivato in Itala due settimane fa e nella sua vasta libreria un punto fermo è la decennale filmografia del Marvel Cinematic Universe: a patto che siate tanto coraggiosi da (ri)vederla tutta, e se volete scoprire un nuovo lato del franchise Disney, vi proponiamo ben 6 modi alternativi in cui fare la vostra maratona.

Questa chicca la dobbiamo al portale The Direct, e potrete trovarla anche riassunta nella galleria in basso.



Timeline 1: Presentazione marginale dei personaggi

In questa prima cut vedrete tutti i film che affrontano i grandi eventi svoltisi sul pianeta Terra, ma in ognuno di essi nessuno degli Avengers avrà un ruolo predominante: potrete quindi fare un viaggio nel MCU toccando in secondo piano le avventure degli eroi più importanti.

In ordine: Captain Marvel, Ant-Man, Doctor Strange, Spider-Man Homecoming, Black Panther, Ant-Man ad The Wasp, Spider-Man Far From Home.



Timeline 2: La storia di Iron-Man

In questo caso il titolo è già esplicativo: rivedremo tutte le pellicole in cui Tony Stark ha avuto un ruolo predominante, ripercorrendo insieme a lui non solo le vicende principali degli Avengers, ma seguendo il suo percorso di crescita da playboy a padre famiglia ed ancora a salvatore dell'universo. E a proposito di Tony... Avete fatto gli auguri a Robert Downey Jr.?

In ordine: Iron Man, Iron Man 2, Avengers, Iron Man 3, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, Spider-Man Far From Home, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame, Spider-Man Far From Home.



Timeline 3: La storia di Captain America

Analogamente alla precedente, qui esploreremo il personaggi di Steve Rogers da "primo Vendicatore" a portatore del Mjolnir durante la Guerra dell'Infinito.

In ordine: Captain America, Avengers, Captain America: The Winter Soldier, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame.



Timeline 4: Le Gemme dell'Infinito

In un viaggio senza quartiere da Asgard agli angoli più remoti dell'universo, ripercorreremo tutte le tappe che hanno portato Thanos ad ottenere sei gemme, completare il guanto ed infine gli Avengers indietro nel tempo per impedire che l'universo venga distrutto.

In ordine: Captain America, Captain Marvel, Avengers, Thor: The Dark World, Guardiani della Galassia Vol.1, Avengers: Age of Ultron, Doctor Strange, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame.



Timeline 5: La tecnologia del reattore Arc

Partendo da una tetralogia degli Avengers per poi ritornare indietro alle singole avventure dei personaggi, questo è sicuramente il modo più bizzarro di rivedere la filmografia, ma partendo dalla battaglia finale arriveremo nuovamente al fatidico "Avengers: assemble!"

In ordine: Avengers, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War, Iron Man, Hulk, Thor, Captain America: The Winter Soldier, Guardiani della Galassia Vol.1, Ant-Man, Doctor Strange, Spider-Man Homecoming, Black Panther, Captain Marvel, Avengers: Endgame.



Timeline 6: Le avventure nello spazio

Concludiamo il nostro viaggio con alcune delle avventure più sensazionali del MCU, tutte ambientate nello spazio e che con i loro effetti speciali accontenteranno anche gli amati dell'azione più fantascientifica.

In ordine: Captain Marvel, Thor, Thor: The Dark World, Guardiani della Galassia Vol.1, Guardiani della Galassia Vol.2, Thor: Ragnarok, Avengers: Infinty War, Avengers: Endgame.

Fateci sapere cosa ne pensate di tutte queste "dimensioni alternative", se vedreste le pellicole in quest'ordine o se preferite il buon vecchio "universo canonico".

Il nostro viaggio nella Marvel, almeno per adesso, si conclude qui, ma molto presto partiremo verso nuove avventure grazie all'inizio della Fase 4, per la quale dovremo attendere solo qualche mese in più.