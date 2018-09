Stan & Ollie, John C. Reilly e Steve Coogan nel nuovo poster ufficiale del biopic

È grazie a Impawards che possiamo mostrarvi quest'oggi un nuovo poster ufficiale dell'atteso Stan & Ollie, biopic a firma di John S. Baird (I'm Dying Up Here, Vinyl) che racconta gli ultimi anni della carriera del famoso due comico formato da Stan Laurel e Oliver Hardy, noti al grande pubblico italiano come Stanlio e Ollio.

A vestire i panni del duo troveremo due straordinari John C. Reilly, ingrasso mostruosamente per la part, e Steve Coogan, assolutamente perfetti in termini di somiglianza fisica per questi importanti ruoli, che dal trailer di pochi giorni fa sembra abbiano preso davvero a cuore, interpretandoli con emozione e profondità.



La pellicola seguirà l’ultimo tour britannico della coppia formata da Stan Laurel e Oliver Hardy, avvenuto nel 1953, nel quale potremo assistere alla rivisitazione del periodo artistico-teatrale della Gran Bretagna post-Seconda Guerra Mondiale. Faranno parte del cast del film anche Shirley Henderson (Okja), Nina Arianda (Midnight in Paris) e Danny Huston.



Scritto da Jeff Pope, nominato all'Oscar per la splendida sceneggiatura di Philomena, Stan & Ollie è atteso nelle sale inglesi il prossimo 11 gennaio 2019, con un'anteprima mondiale prevista alla 62° Edizione del BFI London Film Festival, in programma nella capitale britannica a partire dal prossimo 21 ottobre.