Stan Lee sul film dedicato a Black Widow: "Un giorno si farà!"

non ha dubbi, il film su Vedova Nera un giorno si farà. Lo ha detto proprio oggi! E quindi sia lui che il regista di, sono grandi fan della pellicola standalone sulla letale, interpretata nell'MCU da

Siamo sinceri, succede sempre così: quando uno non ci spera più arriva la piccola scintilla che riaccende, anche se solo un minimo, la speranza che quel che si vuole accada. Con il film di Black Widow è così da parecchio tempo: le voci si rincorrono, i personaggi coinvolti non confermano e non smentiscono, le storie parallele si accavallano e quindi beh, per adesso non è che abbiamo avuto modo di sperare di vedere a breve uno standalone sulla ex spia russa, ex operativa Hydra, poi agente dello S.H.I.E.L.D. e ora Vendicatrice, ma Stan Lee The Legend Himself, proprio lui oggi ci ha regalato un barlume di speranza.

Certo, lui per primo vorrebbe vedere una pellicola sulla Romanoff e ha detto, partecipando al Supanova Comic Con di Brisbane, in Australia, che, secondo lui:

"Un giorno ci sarà un film su Black Widow".

La notizia Lee l'ha comunicata ai ragazzi di ComicBook.com e, anche se non ha detto né come, né quando, praticamente ha confermato che prima o poi il progetto prenderà forma.

Pensando al quando, e volendo fare supposizioni, potremmo pensare a questa pellicola come qualcosa che potrebbe effettivamente uscire dopo Captain Marvel: a seconda delle reazioni che otterrà la pellicola su Carol Danvers, poi si potrà iniziare a parlare di Vedova Nera.

Questo però ci porta a pensare a diversi scenari: come verrebbe sviluppato il solo movie su Natasha? Scarlett Johansson sarà l'interprete della pellicola? Sarà un'origin story? In molti vorrebbero vedere la back story di Nat, ma andrebbe probabilmente fatto un recasting con un'attrice più giovane. Certo, tutto dipende da quale storyline fumettistica i futuri sceneggiatori decideranno di prendere come base per raccontarci la vicenda su Widow.

Quel che è certo è che, sempre nell'MCU c'è un grandissimo fan della Vedova che avrebbe molta voglia di vederla sullo schermo e saprebbe già come rappresentarla: è Taika Waititi che, recentemente, ha espresso la volontà di realizzare un film "comico" sull'eroina.

In tutta sincerità, considerata la profondità emotiva della vicenda di Natalia, sorge qualche dubbio sull'effettiva compatibilità di Waititi con il futuro, possibile progetto: molti fan forse non gradirebbero un approccio troppo divertente alla storia, chissà... Comunque il regista ha affermato che:

"Mi piacerebbe vedere Black Widow come qualcosa di folle, un po' più divertente di come non ce lo si aspetti. Perché la sua storia la conosciamo, è molto dark. Ma! Come sarebbe la versione divertente di quella stessa storia? Quale sarebbe la versione che potrebbe intrattenere di più?"

E voi come la pensate? Credete davvero che il progetto sia fattibile? E per ciò che riguarda la visione di Waititi, vorreste vedere una Vedova un po' meno Nera e magari più... Allegra? Ditecelo nei commenti!

Natalia Romanova, aka Black Widow tornerà sul grande schermo in Avengers: Infinity War il 4 maggio 2018.