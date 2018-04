Stan Lee smentisce le voci sugli abusi di cui sarebbe vittima e minaccia azioni legali

In un nuovo video, Stan Lee nega con veemenza le recenti notizie che lo vorrebbero vittima di abusi sugli anziani, e minaccia di intraprendere azioni legali contro chiunque stia facendo circolare queste chiacchiere.

All'inizio di questa settimana, il mondo dello spettacolo è stato scosso, quando è stato pubblicato un articolo di THR, che insinuava che l'icona Marvel Comics, Stan Lee, fosse circondata da persone con cattive intenzioni, che cercavano di approfittare della sua fortuna. Tra questi, ci sarebbero i commercianti di cimeli Keya Morgan, l'ex pubblicista e badante di Lee, Jerry Olivarez, l'ex road manager di Lee, Max Anderson, e la figlia di 67 anni di Lee, J.C. Lee.



Questa è stata solo l'ultima di una lista - purtroppo crescente - di storie preoccupanti che stanno coinvolgendo Stan Lee quest'anno. Prima di queste accuse, ha infatti avuto a che fare con problemi di salute multipli, essendo stato ricoverato in ospedale a causa di battito cardiaco irregolare e della polmonite. In molti sono preoccupati per il benessere di Lee, ma pare che lo stesso leggendario creatore di personaggi iconici, sia stufo della situazione che si è creata.



In un video condiviso in esclusiva per TMZ (che potete vedere QUI) Lee parla a nome suo e di Morgan. Nel messaggio, si riferisce alle affermazioni sull'abuso come "odiose e dannose" e "totalmente basate sulla calunnia". Lee ritiene che questo sia il prodotto di una "vendetta personale" contro la sua persona contro i suoi associati, sostenendo che gli articoli sono stati pubblicati senza alcuna prova reale per che verificasse l'autenticità delle accuse. Alla fine, chiude con enfasi la sua affermazione, dicendo che è pronto a intraprendere azioni legali perché i nomi degli accusati vengano cancellati dalle relazioni.



Morgan è una figura chiave in questa vicenda: il documento accusatorio definisce infatti Morgan un soggetto "non affidabile" e afferma che lui utilizzi la sua relazione con J.C. per controllare le risorse e il denaro di Lee. Tuttavia, nei video inviato a THR, Lee afferma che i suoi rapporti con J.C. e Morgan soino buoni e indica che potrebbe essere stato spinto dagli avvocati a firmare qualcosa che li dipingesse sotto una cattiva luce. Lee soffre di una condizione chiamata degenerazione maculare e non vede bene. Il rapporto originale elencava anche una serie di accuse inquietanti che coinvolgerebbero Morgan e J.C.



Lee sembra piuttosto irremovibile nel video, quindi sarà interessante osservare come questa situazione si svilupperà in seguito.



Voi vi siete fatti qualche idea al riguardo? Ditecelo pure nei commenti, qui sotto!